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Чернівецька область першою відправила школи на дистанційку через нову хвилю COVID-19

Онлайн-заняття поки що запроваджують на два тижні.

Чернівецька область першою відправила школи на дистанційку через нову хвилю COVID-19
Фото: EPA/UPG

Чернівецька обласна комісія з питань ТЕБ та НС у четвер вирішила негайно, з 21 січня, перевести школи на дистанційну форму навчання.

Про це повідомила пресслужба обласної державної адміністрації.

"Онлайн-заняття запроваджують на два тижні. Такі заходи є вимушеними через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19", - сказано в рішенні.

У середу, 19 січня, в Чернівецькій області підтвердили 694 випадків зараження коронавірусом, хоча ще тиждень тому добова кількість COVID-19 була вдвічі меншою.

За даними ОДА, станом на 17 січня в області на коронавірус хворіли 66 учнів та 26 працівників шкіл.

Попередню, осінню хвилю COVID-19 Чернівецька область пройшла без червоної зони і локдауну, але школи тоді також закривали - з 1 до 15 листопада.

Нагадаємо, що МОЗ у четвер офіційно заявив про початок нового спалаху COVID-19. Найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області, але негативна динаміка також спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

"Червона" зона, яку незабаром знову можуть почати вводити в Україні, передбачає необхідність вакцинації для відвідування та роботи кафе та ресторанів, ТРЦ, розважальних закладів, закладів культури, кінотеатрів та театрів, фітнес-клубів та спортзалів, басейнів та речових ринків.

У "червоній зоні" заборонені масові заходи, крім офіційних спортивних подій, які можна проводити з додатковими заходами безпеки.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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