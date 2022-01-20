​Данілов: для повномасштабного вторгнення Росії потрібен мільйон солдат

Зараз чисельність військ біля кордонів у кілька разів менша.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що для повномасштабного вторгнення в Україну Росія мала б зібрати понад мільйон солдат.

Про це він сказав у коментарі LIGA.net.

Зараз, за оцінкою Данілова, загальна чисельність російський військ біля кордонів з Україною становить близько 127 тисяч осіб.

"Певні переміщення військ спостерігаються, але поки що це не критично. Щоб росіяни могли планувати повномасштабну наземну операцію, їм знадобиться понад мільйон військових, для концентрації яких потрібен час. Переміщення такого масиву людей і техніки не може залишитися непоміченим", - сказав Данілов.

При цьому він не виключає, що Росія дійсно може наважитися на такий крок. "Чи буде прийнято рішення про повномасштабне вторгнення, знає лише одна людина – Путін", - вважає секретар РНБО.

Данілов запевнив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій, і закликав громадян "зберігати спокій, не піддаватися інформаційним провокаціям і тренувати влучність пострілів".

За його словами, Україна має близько мільйона людей в секторі безпеки й оборони, але майже половина населення готова в разі вторгнення взяти до рук зброю.

Нагадаємо, що розмови про можливість повномасштабного російського нападу на Україну почалися восени 2021 року. На їх тлі Росія висунула НАТО вимогу відмовити Україні у вступі до альянсу. Крім того, РФ почала все частіше говорити, що Україна повинна надати особливий статус для Донбасу.

19 січня президент Володимир Зеленський вперше звернувся до громадян з цього приводу. Він закликав українців не панікувати та заявив, що, на його думку, Росія навмисне сіє паніку та невпевненість серед населення України, щоби послабити можливий опір та віднадити бізнес-інвесторів.

Зеленський заявив, що Україна не хоче війни, але завжди повинна бути готова до неї.