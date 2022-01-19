Фото: Lb.ua

Люди, які сьогодні прийшли до Печерського райсуду Києва підтримати пʼятого президента України, народного депутата від "Європейської солідарності" Петра Порошенка, пройшли ходою до Банкової.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Люди принесли з собою плакати з написами: "Не грайте з Порохом", "Зеленський - диктатор", "Країні потрібен Порох", "Україні не личить Зе-кохання", а також національний прапор України та прапор "Євросолідарності".

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, сьогодні Печерський районний суд призначив Порошенку особисте зобовʼязання як запобіжний захід у так званій вугільній справі.

Під час мітингу перед будівлею суду сталися сутички учасників із силовиками. За словами журналістів, люди планували встановити умовні казани з вогнищем для чаю, щоб грітися, а поліція завадила. Через це між правоохоронцями і мітингарями виникла штовханина. За словами кореспондента LB.ua, правоохоронці вилучили щонайменше один казан для чаю. Самі мітингарі казали, що вогонь у ньому закритий і контрольований, і що аналогічні були на мітингу в понеділок і питань до них не виникало.

У понеділок 17 січня суддя Олексій Соколов після пʼяти годин у нарадчій кімнаті не зміг оголосити запобіжний Порошенкові. Прокуратура клопотала про арешт на два місяці з альтернативою застави в 1 млрд гривень, адвокати – про відмову від обрання будь-якого запобіжного заходу.