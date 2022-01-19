У Києві зачиняється відома букіністична крамниця на Лютеранській, яка працювала з 2001 року

У Києві на вулиці Лютеранській, 4 зачиняється один із найвідоміших букіністичних магазинів Києва, який працював під вивіскою "Букініст-центр" з 2001 року.

Про це повідомляє "Хмарочос" із посиланням на директора крамниці Едуарда Линдіна.

Приміщення магазину - це маленький підвал, схований в одному з двориків, він знаходиься в комунальній власності. За словами Линдіна, кожні три роки, коли закінчувався термін оренди, він писав заяву, і оренду продовжували.

"А зараз при новій владі сказали, що все має бути прозоро й ідіть на аукціон. Оренду підняли у 3,5 раза - до 16 тисяч на місяць. Ми відразу відмовилися, коли поставили таку ціну", - розповів він.

Аукціон відбувся, але претендентів на приміщення не знайшлося.

Едуард Линдін все життя присвятив книжковому бізнесу. Він народився у 1945 році в Австрії, а два роки потому його родина переїхала до Києва. Студентом він долучився до київської тусовки колекціонерів книг, але не мав грошей, щоб купувати. Йому порадили купувати книги, акуратно їх читати, а потім продавати за такою ж ціною.

На початку 1990-х Линдін очолив клуб книголюбів у парку Фрунзе (зараз - Куренівський парк) і запросив до себе продавців книг. Сам він стояв на сцені з мікрофоном. Покупці, які шукали ту чи іншу книгу, кидали 50 копійок у трилітрову банку, Линдін оголошував назву й автора, і продавці, які мали таку книгу, піднімали руки. Чимало з цих продавців стали першими резидентами ринку "Петрівка", на місці якого незабаром з’явиться ТРЦ.

Система книготоргівлі була у кризі, цікавих книжок бракувало. Линдін почав скупати бібліотеки емігрантів, які переїжджали з Києва до Ізраїлю, США або Німеччини.