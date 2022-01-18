У селі поблизу Ніжина у пожежі загинули троє дітей і дорослий

У Чернігівській області внаслідок пожежі сьогодні загинули четверо людей, троє з яких – діти.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформацію про пожежу рятувальники отримали 18 січня о 18:35.

"До ДСНС надійшла інформація, що о 16:44 у с. Браниця Ніжинського району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 4 особи, з них 3 дитини (2017- 2018 р.н.)", – сказано в повідомленні.

Повідомляється, що вогонь охопив площу понад 56 кв. м.

О 17:25 пожежу було локалізовано, 18:48 – ліквідовано.

Рятувальники закликали українців дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті.

"Слідкуйте та перевіряйте справність печей, газових, електричних та обігрівальних приладів", – сказано в повідомленні ДСНС.

Як повідомляли, в ніч на 8 січня в селі на Вінниччині у пожежі загинув 7-річний хлопчик.