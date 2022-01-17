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На АЗС у Кременчуці мікроавтобус в’їхав у газову цистерну, водій згорів (оновлено)

Пожежу гасили всю ніч.

Фото: ДСНС

Увечері неділі, 16 січня, у Кременчуці на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої виникла пожежа на автозаправній станції.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, о 22:10 мікроавтобус зіткнувся з газовою цистерною ємністю орієнтовно 5 куб. м на території АЗС "Мотто" на вул. Чкалова. Унаслідок зіткнення цистерна загорілася, вогонь перекинувся на мікроавтобус.

"Загрози розповсюдження пожежі на ємності з пальним автозаправки немає", – повідомили у ДСНС напередодні пізно ввечері.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Спочатку до гасіння було залучено 5 екіпажів рятувальників, згодом їхня кількість зросла до восьми.

Станом на 06:00 17 січня пожежу ліквідували.

Повідомлень про інцидент від поліції наразі немає.

Оновлення. За даними місцевого видання Кременчук Today, в мікроавтобусі Volkswagen Caravelle, який врізався у АЗС, після гасіння пожежі виявлено згорілі залишки тіла водія. Поліція проводить розслідування.

У соцмережах виклали відео моменту ДТП.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора опівдні на Полтавщині перекинулася автоцистерна з газом. Аварія сталася поблизу с. Гиряві Ісківці Миргородського району. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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