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Телевізійна мережа Т2 – з’явилися вільні канали ще для 4 телекомпаній Новини компаній

Телевізійна мережа Т2 – з’явилися вільні канали ще для 4 телекомпаній
Фото: Depositphotos/Rangizzz

Компанія "ЗЕОНБУД", як оператор загальнонаціональної телемережі "Т2",  подала заявку до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в, якій зазначила наступне:

"З метою забезпечення інформаційної безпеки, протидії зовнішньому негативному інформаційному впливу та поширення об’єктивної інформації на території України, ТОВ "ЗЕОНБУД" виконало модернізацію власних цифрових телемереж МХ-2, МХ-3, МХ-5, зокрема створило вільні канали мовлення для 4 (чотирьох) додаткових загальнонаціональних телерадіоорганізацій".

Враховуючи, що відповідно до ч. 7 ст.  23 ЗУ "Про телебачення і радіомовлення" багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу здійснюється на конкурсних засадах, ТОВ "ЗЕОНБУД" звернулося до Національної ради з пропозицією виконати норму закону та оголосити конкурс на отримання ліцензій на мовлення на вільних каналах багатоканальних телемереж МХ-2, МХ-3, МХ-5  "ЗЕОНБУД".

Таким чином, чекаємо на конкурс і маємо надію, що телеглядачі нашої телемережі вже в травні отримають можливість для перегляду ще більшої кількості цікавих телепрограм.

Пресслужба ТОВ "ЗЕОНБУД".

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