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На Полтавщині перекинулася автоцистерна з газом

Жертв та постраждалих внаслідок аварії немає.

У Полтавській області на автошляху Р 60 "Кролевець - Пирятин" водій газовозу не впорався з керуванням та допустив перекидання автоцистерни на узбіччя. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Фото: ДСНС

Зазначається, що аварія сталася поблизу с. Гиряві Ісківці Миргородського району близько 12 години. Жертв та постраждалих внаслідок аварії немає.

За інформацією рятувальників, витоку газу з цистерни не спостерігається, рух автодорогою не обмежувався.

"Для перекачки газу до місця події слідує газовоз. Від ДСНС для чергування залучено 5 осіб та 1 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Закарпатській області внаслідок зіткнення автомобілів постраждало 7 осіб, серед яких 3 – це діти.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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