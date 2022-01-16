Жертв та постраждалих внаслідок аварії немає.

У Полтавській області на автошляху Р 60 "Кролевець - Пирятин" водій газовозу не впорався з керуванням та допустив перекидання автоцистерни на узбіччя. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Фото: ДСНС

Зазначається, що аварія сталася поблизу с. Гиряві Ісківці Миргородського району близько 12 години. Жертв та постраждалих внаслідок аварії немає.

За інформацією рятувальників, витоку газу з цистерни не спостерігається, рух автодорогою не обмежувався.

"Для перекачки газу до місця події слідує газовоз. Від ДСНС для чергування залучено 5 осіб та 1 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Закарпатській області внаслідок зіткнення автомобілів постраждало 7 осіб, серед яких 3 – це діти.