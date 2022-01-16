У ДСНС попередили про штормовий вітер на Заході України

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили про пориви вітру в Україні.

Так, 17 січня вночі у західних і північних областях, вдень в Україні пориви вітру становитимуть 17-22 м/с.

Буде встановлено перший рівень небезпечності – жовтий.

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с, там буде другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Нагадаємо, станом на ранок неділі, 16 січня через негоду знеструмленими лишаються 67 населених пунктів у 5 областях.