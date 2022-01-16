Шевченка звільнили з посади головного тренера “Дженоа”
Шевченка звільнили з посади головного тренера “Дженоа”
“ЄС” у день повернення Порошенка збирає у львівському аеропорту великий мітинг
“ЄС” у день повернення Порошенка збирає у львівському аеропорту великий мітинг
Помер колишній голова СБУ Леонід Деркач
Помер колишній голова СБУ Леонід Деркач
У Києві водій Toyota Prado кинув чоловіка головою в асфальт через зауваження (оновлено)
У Києві водій Toyota Prado кинув чоловіка головою в асфальт через зауваження (оновлено)
Через витік хімікатів у Горлівці Росія може розширити агресію проти України, – розвідка Міноборони
Через витік хімікатів у Горлівці Росія може розширити агресію проти України, – розвідка Міноборони
Федоров назвав причину кібератаки на урядові сайти України
Федоров назвав причину кібератаки на урядові сайти України
Під час сходження на Говерлу загинула туристика з Одещини (оновлено)
Під час сходження на Говерлу загинула туристика з Одещини (оновлено)
Тероборона в прикордонних областях 15 січня має отримати зброю, - Веніславський
Тероборона в прикордонних областях 15 січня має отримати зброю, - Веніславський
У Києві на з’їзді з проспекту Перемоги на Янгеля Lada влетіла у пішохідний перехід (оновлено)
У Києві на з’їзді з проспекту Перемоги на Янгеля Lada влетіла у пішохідний перехід (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

На Одещині сталася пожежа через намет з трави, загинула людина

Загорілася суха трава.

В Одеській області загорівся саморобний намет з трави, у результаті пожежі загинула людина.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“Сьогодні вранці до Служби Порятунку надійшло повідомлення про те, що Одеському районі, у селі Лиманка, ЖМ "Радужний", горить суха трава”, – йдеться у повідомленні.

Після прибуття на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла в саморобному наметі з гілок та сухої трави.

Під час гасіння пожежі на місці було виявлено обгоріле тіло, за попередньою інформацією – безхатько.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем загиблою особою.

Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 7 рятувальників.

Нагадаємо, у Київському опіковому центрі померла медсестра Світлана Ватаманюк, яка отримала важкі опіки під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні 28 грудня.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також