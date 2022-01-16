В Одеській області загорівся саморобний намет з трави, у результаті пожежі загинула людина.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“Сьогодні вранці до Служби Порятунку надійшло повідомлення про те, що Одеському районі, у селі Лиманка, ЖМ "Радужний", горить суха трава”, – йдеться у повідомленні.

Після прибуття на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла в саморобному наметі з гілок та сухої трави.

Під час гасіння пожежі на місці було виявлено обгоріле тіло, за попередньою інформацією – безхатько.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем загиблою особою.

Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 7 рятувальників.

Нагадаємо, у Київському опіковому центрі померла медсестра Світлана Ватаманюк, яка отримала важкі опіки під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні 28 грудня.