У Києві померла медсестра, яка постраждала під час пожежі в Косівській ЦРЛ

Лікарі боролись за життя жінки більше двох тижнів.

У Київському опіковому центрі померла медсестра Світлана Ватаманюк, яка отримала важкі опіки під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні 28 грудня.

Про це повідомила засновниця косівської громадської організації "Гуцульські волонтери" Юлія Таринська. З її слів, жінка померла 14 січня приблизно о 5:00, пише "Суспільне".

Смерть жінки також підтвердила місцева громадська активістка Ольга Гарасим'юк у фейсбуці.

58-річна медсестра Світлана Ватаманюк працювала в реанімації Косівської лікарні медсестрою 32 роки. Після пожежі жінку евакуювали до Києва. Весь час вона перебувала в критично стані, за її життя боролися медики та хірурги.

Нагадаємо, що внаслідок пожежі в реанімації лікарні у Косові загинули троє пацієнтів.

Наступного дня в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла молодша медична сестра, яка отримала 90% опіків тіла під час пожежі.

Причиною займання в Косівській центральній районній лікарні на Івано-Франківщині стало порушення правил пожежної безпеки. В реанімаційному відділенні працювали одночасно п’ять кисневих концентраторів, що призвело до перенасичення повітря киснем.