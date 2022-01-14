У Києві померла медсестра, яка постраждала під час пожежі в Косівській ЦРЛ

У Київському опіковому центрі померла медсестра Світлана Ватаманюк, яка отримала важкі опіки під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні 28 грудня.
Про це повідомила засновниця косівської громадської організації "Гуцульські волонтери" Юлія Таринська. З її слів, жінка померла 14 січня приблизно о 5:00, пише "Суспільне".
Смерть жінки також підтвердила місцева громадська активістка Ольга Гарасим'юк у фейсбуці.
58-річна медсестра Світлана Ватаманюк працювала в реанімації Косівської лікарні медсестрою 32 роки. Після пожежі жінку евакуювали до Києва. Весь час вона перебувала в критично стані, за її життя боролися медики та хірурги.
Нагадаємо, що внаслідок пожежі в реанімації лікарні у Косові загинули троє пацієнтів.
Наступного дня в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла молодша медична сестра, яка отримала 90% опіків тіла під час пожежі.
Причиною займання в Косівській центральній районній лікарні на Івано-Франківщині стало порушення правил пожежної безпеки. В реанімаційному відділенні працювали одночасно п’ять кисневих концентраторів, що призвело до перенасичення повітря киснем.