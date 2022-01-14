Газ і талони: ціни на продукти ростуть слідом за вартістю енергоносіїв
Газ і талони: ціни на продукти ростуть слідом за вартістю енергоносіїв
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
Хакери атакували сайти уряду та "Дію"
Хакери атакували сайти уряду та "Дію"
У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"
У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"
Космічна сума за три місяці роботи Шевченка: оголошено неустойку за розрив контракту з "Дженоа"
Космічна сума за три місяці роботи Шевченка: оголошено неустойку за розрив контракту з "Дженоа"
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві померла медсестра, яка постраждала під час пожежі в Косівській ЦРЛ

Лікарі боролись за життя жінки більше двох тижнів.

У Києві померла медсестра, яка постраждала під час пожежі в Косівській ЦРЛ

У Київському опіковому центрі померла медсестра Світлана Ватаманюк, яка отримала важкі опіки під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні 28 грудня.

Про це повідомила засновниця косівської громадської організації "Гуцульські волонтери" Юлія Таринська. З її слів, жінка померла 14 січня приблизно о 5:00, пише "Суспільне".

Смерть жінки також підтвердила місцева громадська активістка Ольга Гарасим'юк у фейсбуці.

58-річна медсестра Світлана Ватаманюк працювала в реанімації Косівської лікарні медсестрою 32 роки. Після пожежі жінку евакуювали до Києва. Весь час вона перебувала в критично стані, за її життя боролися медики та хірурги.

Нагадаємо, що внаслідок пожежі в реанімації лікарні у Косові загинули троє пацієнтів.

Наступного дня в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла молодша медична сестра, яка отримала 90% опіків тіла під час пожежі.

Причиною займання в Косівській центральній районній лікарні на Івано-Франківщині стало порушення правил пожежної безпеки. В реанімаційному відділенні працювали одночасно п’ять кисневих концентраторів, що призвело до перенасичення повітря киснем.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також