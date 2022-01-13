У Херсоні бойовика "ДНР/ЛНР" заочно засудили до 9 років ув’язнення

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня затримання громадянина та приведення вироку до виконання.

У Херсоні заочно засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна бойовика "ДНР/ЛНР", який воював проти України.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За публічного обвинувачення Херсонської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду визнано винним уродженця с. Червона Поляна за участь та сприяння терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік з жовтня 2014 року по березень 2015 року добровільно вступив до лав незаконного збройного формування "Отдельный казачий батальон имени Ермака" у складі терористичної організації "Луганська народна республіка" та був механіком-водієм бойової машини БТР.

Потім, з вересня 2015 року по березень 2017 року зловмисник приєднався до іншої терористичної організації – "Донецька народна республіка" та брав безпосередню участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України. Він керував важкою технікою БТР, вантажним військовим автомобілем "Урал". Також чоловік ремонтував броньовані транспортні засоби та різну техніку військового призначення, виконував інші покладені на нього завдання.

Як повідомили у прокуратурі, вирок суду набрав законної сили, а початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня затримання громадянина та приведення вироку до виконання.