Водій мера Києва Віталія Кличка порушив правила паркування у столиці і сплатив за це відповідний штраф.

Про це повідомив Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Друзі! Сьогодні мій водій порушив правила паркування в столиці. Штраф уже сплачений через «Київ Цифровий». Інспекція з паркування спрацювала оперативно",- написав він.

Мер наголосив, що правила мають виконувати всі без виключення. Він також опублікував квитанцію.

Фото: Віталій Кличко

Нагадаємо, в грудні минулого року водій депутата від "Слуги народу" Миколи Галушка зупинили за порушення правил дорожнього руху. Нардеп приїхав "виручати" свого водія і обматюкав патрульних. Він заявив правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. Поліцейські зауважили, що на автомобілі не написано, що воно належить нардепові, а також, що депутати не мають дипломатичного імунітету.

За даними джерел у поліції, інцидент стався ще 18 грудня 2020 року, однак про нього стало відомо лише після того, як опублікували відео.

10 грудня на в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями через те, що його автомобіль зупинили і попросили пред’явити документи. Він заявив, що вважає неправильним те, що заступника голови МВС не знають в обличчя. На його думку, це – повне невиконання субординації.

Після цього голова МВС Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі, а 13 грудня його звільнили.