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Синоптики прогнозують в Україні потепління із сильним вітром та опадами

На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця. 

Синоптики прогнозують в Україні потепління із сильним вітром та опадами
Фото: ДСНС

Найближчої доби внаслідок переміщення із Західної Європи атлантичного повітря в Україні потеплішає. Цей процес супроводжуватиметься сильним вітром та опадами у вигляді снігу й дощу.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Невеликий сніг із переходом у дощ, у східних областях помірні опади. На дорогах, окрім півдня, ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 15-20 м/с, уночі у західних областях, удень в Україні, крім південної частини, пориви 25-27 м/с", – йдеться у прогнозі.

14 січня температура вночі у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і Київській областях від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. На решті території 3-9 градусів морозу, у східних областях мінус 10-15°С. Удень в Україні 0-5 градусів тепла.

У Києві в п'ятницю, 14 січня, невеликий мокрий сніг з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 15-20 м/с, удень 25-27 м/с. Температура вночі 0-2 градусів морозу, вдень – 1-3 градусів тепла.

У суботу, 15 січня, у східних, північно-східних областях, уночі та у Карпатському регіоні невеликий сніг, хуртовина; на решті території без істотних опадів.

На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі мінус 1-6°С, удень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На крайньому півдні вночі та вдень 0-5° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6 градусів нижче нуля.

У Києві 15 січня без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі мінус 1-3°С, удень близько нуля градусів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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