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У суботу вдень в Україні буде до +1, сніжитиме у Карпатах

9 січня температура підвищиться.

У суботу вдень в Україні буде до +1, сніжитиме у Карпатах
Фото: facebook.com/UkrHMC

У суботу, 8 січня сніг падатиме у Карпатському регіоні.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі -4..-11°, в Карпатах -10..-15°, вдень від 5° морозу до 1° тепла.

У неділю, 9 січня сніжитиме в більшості областей, на півдні з дощем, місцями ожеледь.

Також прогнозують налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледицю.

Очікується, що температура підвищиться на 2-5°.

Нагадаємо, минулий 2021 рік у Києві увійшов до "двадцятки" найтепліших і найсухіших за 140 років.

Найхолодніше було 20 січня, а найспекотніше - 24 червня.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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