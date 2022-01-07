В Івано-Франківській області рятувальники витягнули жінку з автомобіля, який в'їхав у будинок, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники отримали інформацію про подію 7 січня о 12:40.
У с. Соколівка Косівського району легковий автомобіль з'їхав з проїжджої частини дороги та зіткнувся з житловим будинком.
“Рятувальники витягнули жінку з авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги”, – йдеться у повідомленні.
Також у будинку відключили газобалонне обладнання.
До робіт залучалися рятувальники та місцева пожежна команда села Яворів.