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На Прикарпатті легковик в’їхав у будинок

Постраждала жінка.

В Івано-Франківській області рятувальники витягнули жінку з автомобіля, який в'їхав у будинок, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники отримали інформацію про подію 7 січня о 12:40.

У с. Соколівка Косівського району легковий автомобіль з'їхав з проїжджої частини дороги та зіткнувся з житловим будинком.

Фото: ДСНС

“Рятувальники витягнули жінку з авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Також у будинку відключили газобалонне обладнання.

До робіт залучалися рятувальники та місцева пожежна команда села Яворів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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