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На Харківщині поліцейського підозрюють у катуванні людини, а судмедексперта – у приховуванні побоїв

Їм повідомлено про підозру.

У Харківській області поліцейського підозрюють у катуванні людини для зізнання у вбивстві, а судово-медичного експерта – у подальшому приховуванні слідів побоїв.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

У листопаді 2019 року на території одного з районів області вбили чоловіка. Правоохоронці під час спілкування зі свідками дізнались, що померлий товаришував з місцевим мешканцем.

Ввечері того самого дня вони приїхали до чоловіка, надягнули на нього кайданки і доставили до відділу поліції.

Там упродовж тривалого часу почергово били його заповненою водою пластиковою пляшкою.

Крім того, встановлено, що судово-медичний експерт склав та надав органу досудового розслідування завідомо неправдиві висновки судово-медичної експертизи, в яких умисно не вказав наявність у потерпілого тілесних ушкоджень, спричинених чоловіку працівниками поліції.

6 січня 2021 року оперуповноваженому та судово-медичному експерту повідомлено про підозру.

Санкція ч. 2 ст. 127 КК України, яка інкримінується оперуповноваженому, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Судово-медичному експерту загрожує покарання у виді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

“Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, та Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України”, – додали у прокуратурі. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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