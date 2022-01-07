На Закарпатті продовжать пошуки 15-річного хлопця, який впав у річку

На території області ситуація з підтвопленнями стабілізувалась.

У Закарпатській області сьогодні продовжать пошук 15-річного підлітка, який впав у р. Крайня Рахівського району.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

На території області ситуація з підтвопленнями стабілізувалась, опадів не спостерігається.

Залишаються знеструмленими 5 населених пунктів.

Досі підтоплено близько 70 підвалів житлових будинків у Берегівському, Рахівському, Тячівському, Мукачівському та Хустському районах, 360 будинків та близько 400 га сільгоспугідь.

На ділянках автодоріг підтоплень немає, вода зійшла самопливом. Проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

“Підрозділами ДСНС (12 осіб та 4 одиниці техніки) о 22 год. 6 січня роботи по відкачуванню води завершено. Протягом дня відкачано близько 1 тис. 800 м3 (з початку робіт 5 тис. 300 м3)”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 січня ДСНС попередила про підвищення рівня води на річках Закарпаття, Львівщини та Волині.