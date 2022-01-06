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Окупанти на Донбасі відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів біля Луганського

Втрат серед військових немає.

Окупанти на Донбасі відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів біля Луганського
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр операціії Об'єднаних сил.

У бік Луганського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.  Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у вечірньому зведенні.

У штабі наголосили, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Росії.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 5 січня,  на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.  4 січня в зоні проведення ООС зберігалася тиша.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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