Російські найманці на Донбасі 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Упродовж минулої доби, 5 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає, інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Учора ворог відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу в напрямку Авдіївки.

Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Катеринівки окупанти вели вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Майорська російські найманці здійснили обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 6 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж 4 січня на Донбасі зберігалася тиша.