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Російські найманці на Донбасі 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Втрат серед українських військових немає.

Російські найманці на Донбасі 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Упродовж минулої доби, 5 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає, інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Учора ворог відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу в напрямку Авдіївки.

Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Катеринівки окупанти вели вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Майорська російські найманці здійснили обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 6 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж 4 січня на Донбасі зберігалася тиша.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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