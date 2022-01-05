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В Україні кожен другий чоловік готовий вступити до тероборони, – опитування

Серед жінок таких лише 18%.

В Україні кожен другий чоловік готовий вступити до тероборони, – опитування
Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

В Україні 49% чоловіків готові взяти участь в територіальній обороні. Серед жінок таких лише 18%. Порівняно більшу готовність доєднатися до територіальної оборони демонструють жителі західних та центральних областей.

Загалом за створення військ територіальної оборони виступає 45% українців і майже третина (30%) – проти цього. Кожен четвертий (25%) не може визначитися.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Обізнаність та готовність громадян до участі у територіальній обороні". Його з 28 листопада до 10 грудня 2021 року провів Український інститут майбутнього спільно з New Image Marketing Group.

Більшість респондентів в межах всієї країни відповіли, що особисто не готові взяти участь в територіальній обороні. Готові це зробити 32%. Настрої щодо готовності особисто брати участь в територіальній обороні є ідентичними до аналогічних травневих.

Чи готові Ви особисто взяти участь в теробороні?, % N= 2400

  Травень Грудень
Однозначно Так 17 18
Скоріше Так 14 14
Скоріше Ні 10 12
Однозначно Ні 48 45
Важко відповісти 11 11

З усіх поколінь вищу готовність висловлюють представники вікової групи 35-44 роки: 37% з них готові особисто доєднатися до військ територіальної оборони. Натомість молодь до 24 роки демонструє готовність майже ідентичну до представників старшого покоління: 29% з неї готові особисто доєднатися.

За регіональною ознакою порівняно більшу готовність доєднатися до територіальної оборони демонструють жителі західних та центральних областей – відповідно 36% та 37%. Водночас жителі регіонів, які з безпекових причин більше потребують створення бригад по 3-5 тисяч в кожній області, зокрема Донбас, набагато менше до цього готові – лише 21% особисто доєдналися б і 71% до цього не готові.

Регіональні особливості готовності  особисто взяти участь в теробороні, %

  Захід Центр Південь Схід Донбас
Однозначно Так 21 21 16 9 9
Скоріше Так 15 16 12 12 12
Скоріше Ні 15 10 10 15 18
Однозначно Ні 40 40 48 54 52
Важко відповісти 9 13 14 10 9

Опитування проводили в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим, методом face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті. Обсяг вибірки склав 2400 респондентів. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,05%.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилось 3-11 грудня, половина українців готові чинити опір російській інтервенції. Кожен третій готовий взяти до рук зброю.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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