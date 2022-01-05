У Трускавці відновили водопостачання після дводенної перерви

У курортному Трускавці, де проживають майже 30 тисяч людей, відновили водопостачання. Води у місті не було два дні.

В повідомленні Трускавецької міської ради у фейсбуці сказано, що воду почали подавати зранку 5 січня.

Відсутність води мерія пояснила масштабною аварією на водогоні Гірне-Дрогобич у Доброгостові, яку вдалося ліквідувати в вівторок близько 21:30.

До ранку відбувалось заповнення резервуару чистої води в Доброгостові, після чого включили насосне обладнання в самому Трускавці.

"На транспортування видобутої води потрібен певний час. Процес ускладнений ще й тим, що одночасно воду сьогодні інтенсивно розбирає населення трьох міст: Дрогобича, Стебника, Трускавця. Ми продовжуємо безперебійно транспортувати воду, однак триває процес стабілізації режиму водопостачання, який може проявлятися перебоями та низьким тиском, а в деяких місцях тимчасовою відсутністю води. Впродовж декількох годин ситуація буде врегульована", - заявили в КП "Дрогобичводоканал", який займався ремонтом водогону.

Водночас місцеве видання ZAXID.NET стверджує, що відсутність води у Трускавці була пов'язана з конфліктом між "Дрогобичводоканалом" та "Трускавецьким водоканалом". Станом на 1 січня сторони не підписали новий договір на водопостачання, тому 3 січня "Дрогобичводоканал" заявив, що припиняє подавати воду.