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У курортному Трускавці другий день немає водопостачання

У мерії кажуть, що стався прорив на водогоні.

У курортному Трускавці другий день немає водопостачання

Місто Трускавець на Львівщині з населенням майже у 30 тис. людей відключили від водопостачання. Мешканці скаржаться, що уже другий день перебувають без води.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

У мерії кажуть, що стався прорив на водогоні і водопостачання почнуть відновлювати ввечері 4 січня, або вранці 5 січня.

Однак, видання зазначає, що воду відключили через конфлікт довкола договору "Дрогобичводоканалу" та "Трускавецького водоканалу". Станом на 1 січня сторони не підписали новий договір, тому 3 січня "Дрогобичводоканал" заявив, що припиняє подавати воду.

Наприкінці грудня Трускавець частково відключали від водопостачання - воду подавали лише вранці та ввечері.

«Вчора вранці ще була вода, фактично через день зникла. Станом на зараз ми підписали угоду з дрогобицьким водоканалом, тому що її трішки запізно привезли – в обід 31 грудня. Технічна проблема – на магістральному водогоні прорив. Зараз вже навіть особисто їздили і перевіряли депутати, дійсно є прорив на магістральній трубі, поки не ліквідують, то воду ніяк не подадуть. Це фактично питання ночі або ранку. Навіть якщо воду ввечері почнуть давати, то поки вона заповнить систему, то це все час», – прокоментував ситуацію мер Трускавця Андрій Кульчинський.

Нагадаємо, в кінці грудня у місті Торецьк Донецької області оголосили надзвичайну ситуацію через скорочення надходження води на 60% від запланованого.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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