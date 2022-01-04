За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Київські рятувальники ліквідували пожежу будівлі яхт-клуба "Фрегат" у Гідропарку.

До гасіння було залучено 15 осіб та 3 пожежні машини, інформує пресслужба ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

"4 січня о 10:27 у Дніпровському районі Києва на території Гідропарку в двоповерховій недіючій будівлі яхт-клубу “Фрегат” виникла пожежа на площі близько 50 кв.м. О 11:04 рятувальники локалізували пожежу", – сказано в повідомленні.

Оновлено. Встановлено що займання виникло на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі на території яхт-клубу. Об 11:04 займання було локалізовано на площі 50 кв. м та об 11:30 – ліквідовано, інформує пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Причина пожежі наразі встановлюється.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Як повідомляли, напередодні у місті Вишгород Київської області сталася пожежа у чотириповерховому готелі. Співробітники ДСНС врятували двох осіб, інші жителі покинули будівлю самостійно.