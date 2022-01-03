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Окупанти стріляли біля Світлодарська

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. 

Окупанти стріляли біля Світлодарська
Фото: pravda.com.ua

Станом на 11 годину понеділка, 3 січня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. 

“Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 2 січня у зоні бойових дій на Донбасі не стріляли.

Впродовж суботи, 1 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

У п’ятницю, 31 грудня зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, загинув український військовий.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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