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Прикордонники тренують собак, що боротимуться з тероризмом

На прикордонній службі перебувають близько 1600 собак 26 різних порід.

Прикордонники тренують собак, що боротимуться з тероризмом
Фото: ДПСУ

На службі в Держприкордонслужбі України перебувають близько 1600 собак 26 різних порід.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

У п’ятірку найпопулярніших порід службових собак прикордонників входять – німецька вівчарка, бельгійська вівчарка (малінуа), англійський кокер-спанієль, лабрадор-ретривер та фокстер`єр.

Серед “ексклюзивних”, яких найменше в прикордонному відомстві – бігль та різеншнауцер.

Протягом 2021 року в прикордонному відомстві народилося понад 70 цуценят німецької та бельгійської вівчарок.

Також протягом року прикордонники також закупили більше 70 німецьких, бельгійських та голландських вівчарок. Зауважимо, що кінологи в службі можуть використовувати й власних собак.

Переважно для навчання, дресирування та служби беруть собак віком від 10 місяців до трьох років.

“Виходять на пенсію” чотирилапі помічники у віці 8-9 років. Так, протягом року “пенсіонерами” стали понад 50 службових собак поважного віку.

В 2021 році Кінологічний навчальний центр Держприкордонслужби підготував майже 400 інспекторів-кінологів.

В службі прикордонники використовують розшукових собак – для пошуку та затримання правопорушників, спеціальних собак – для виявлення наркотичних засобів, зброї та вибухівки. Також собак навчають виявляти й сигарети.

Додамо, для спецпідрозділу ДОЗОР Держприкордонслужби почали готувати ще й пошуково-штурмових чотирилапих бійців, завданням яких є затримання озброєних злочинців та боротьба із тероризмом.

“Підсумовуючи результати служби, зазначимо, що з використанням службових собак протягом 2021 року прикордонники затримали майже 250 порушників, виявили понад 180 од. різної зброї, більше 5,5 тис. шт. набоїв, 25 кг вибухових речовин та 35 кг наркотичних засобів. Крім того, “собаки-детектори” виявили більше млн пачок контрабандних сигарет”, – йдеться у повідомленні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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