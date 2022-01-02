У Луцьку померла жінка, яку у грудні збив підліток на перехресті

У Луцьку сьогодні вночі померла жінка, яку у грудні збив підліток на пішохідному перехресті.

Як це депутат Луцької міськради Роман Кравчук написав у соцмережі Facebook.

“39-річна Альона, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля “ТамТаму” в Луцьку, – нажаль сьогодні вночі померла”, – написав він.

Нагадаємо, у Луцьку 16-річний водій автомобіля Renault, тікаючи від поліцейських, врізався у щільний натовп людей , які переходили дорогу на пішохідному переході.

Внаслідок ДТП постраждало шестеро людей: у реанімаційному відділенні перебувала 39-річна лучанка, її 5-річний син – в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи.

Луцький міськрайонний суд Волинської області взяв водія під домашній арешт.