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На Харківщині через вибух газового балону постраждало дві жінки

Причина вибуху наразі встановлюється.

У Харківській області від вибуху газового балону у приватному будинку постраждало дві жінки.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Рятувальники отримали інформацію про подію 31 грудня о 20:14.

5-літровий газовий балон вибухнув за адресою у місті Богодухів на вул. Мусійчанська, 82а. 

“У результаті вибуху отримали опіки тіла дружина власника домоволодіння, жінка 1951 р.н. та її донька 1975 р.н”, – йдеться у повідомленні. 

Постраждалих жінок госпіталізували до опікового центру м. Харкова. Також вибухом пошкоджені зовнішні та внутрішні конструкції будинку. 

Пожежі не було, підрозділів ДСНС не задіювали. 

Причина вибуху наразі встановлюється.

Нагадаємо, у Кривому Розі у прибудові біля приватного житлового будинку стався вибух газового балона, постраждало двоє людей.

Також у Львівській області вибухнув газ у приватному житловому будинку. На момент вибуху в будинку перебувало 4 дорослих та одна дитина, постраждалих доправлено до лікарні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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