Про це повідомили місцеві надзвичайники.
Рятувальники отримали інформацію про подію 31 грудня о 20:14.
5-літровий газовий балон вибухнув за адресою у місті Богодухів на вул. Мусійчанська, 82а.
“У результаті вибуху отримали опіки тіла дружина власника домоволодіння, жінка 1951 р.н. та її донька 1975 р.н”, – йдеться у повідомленні.
Постраждалих жінок госпіталізували до опікового центру м. Харкова. Також вибухом пошкоджені зовнішні та внутрішні конструкції будинку.
Пожежі не було, підрозділів ДСНС не задіювали.
Причина вибуху наразі встановлюється.
Нагадаємо, у Кривому Розі у прибудові біля приватного житлового будинку стався вибух газового балона, постраждало двоє людей.
Також у Львівській області вибухнув газ у приватному житловому будинку. На момент вибуху в будинку перебувало 4 дорослих та одна дитина, постраждалих доправлено до лікарні.