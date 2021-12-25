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На Львівщині вибух газу зруйнував будинок

Постраждало 5 осіб.

У Львівській області вибухнув газ у приватному житловому будинку.

Про це повідомили у ДСНС.

Інформація про вибух до рятувальників надійшла 25 грудня о 11:50.

Інцидент стався у селі Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку.

Попередньо – вибухнула газоповітряна суміш, внаслідок чого постраждали 5 осіб. 

На місці потерпілих оглядають працівники швидкої медичної допомоги.

У результаті вибуху будинок зруйновано повністю. Від ДСНС залучено 8 осіб та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, 27 листопада о 09:20 у м. Нова Одеса у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі). У результаті було зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири на 5-му поверхах.

Внаслідок вибуху загинуло три особи (о 16:46 та о 23:25 27 листопада та о 16:10 28 листопада підрозділами ДСНС вилучено тіла з-під завалу) та постраждало три особи. Одного постраждалого госпіталізовано з перелом передпліччя.

З будинку було евакуйовано 54 людини.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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