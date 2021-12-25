Президент обложеної фортеці
Президент обложеної фортеці
Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка із заставою 1 млрд грн, – ЗМІ
Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка із заставою 1 млрд грн, – ЗМІ
Нардеп Шевченко заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Нардеп Шевченко заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Дмитро Разумков: «На вибори президента я піду. І на парламентські піду»
Дмитро Разумков: «На вибори президента я піду. І на парламентські піду»
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Кличко виступив на захист Порошенка
Кличко виступив на захист Порошенка
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця запустила “Буковельський експрес”

Дизель обслуговуватиме маршрут Львів – Ясіня – Львів.

Укрзалізниця запустила “Буковельський експрес”
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця запустила “Буковельський експрес” за маршрутом Львів – Ясіня – Львів.

Про це повідомила пресслужба товариства.

“Це вже четвертий маршрут, запущений цього року, який обслуговуватиме сучасний дизель-поїзд, придбаний у вітчизняного виробника”, – повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Новим поїздом пасажири можуть менш ніж за 5 годин доїхати до станції Татарів (Буковель), а далі автобусними шатлами за 20 хвилин до ГК “Буковель”.

Крім того, поїзд буде зручним для подорожей до найвідомішого водоспаду Пробій та Скель Довбуша, які знаходяться в Яремче; найдовшого села в Україні – Микуличин; до віадука у Ворохті, який збудовано у 1895 році, за часів Австро-Угорщини, та селища Ясіня Закарпатської області, звідки можна дістатися до мальовничої вершини гори Драгобрат – найвищого гірськолижного курорту Українських Карпат.

“Буковельський експрес” відправлятиметься зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25. Поїзд робитиме зупинки на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта тощо.

Експрес курсуватиме щодня з 25 грудня 2021 року до 16 січня 2022 року, крім 1 та 4 січня. Потім поїзд курсуватиме по п’ятницях, суботах та неділях.

Також експрес зручний для пасажирів, які подорожують з Києва та зворотно поїздом № 91/92 Київ — Львів — Київ. У разі відсутності місць на прями поїзди вони зможуть дістатися до Українських Карпат лише з однією зручною пересадкою. 

На маршруті “Буковельского експреса” використовується сучасний дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, який АТ «Укрзалізниця» придбано нещодавно в рамках реалізації програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». У складі дизель-поїзда 3 вагони – 170 місць. 

Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру, пристосований також для перевезення маломобільного населення”, – йдеться у повідомленні.

Раніше аналогічний поїзд було запущено на маршруті Одеса – Ізмаїл, ще два поїзди – на маршрутах Попасна – Харків, Харків – Суми – Ворожба – Харків та Коломия – Ківерці.

Нагадаємо, для проїзду залізничним транспортом пасажири повинні мати результат негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку «Дія»), або документ про одужання від коронавірусу SARS-CoV-2 (у застосунку «Дія»).

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також