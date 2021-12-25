Укрзалізниця запустила “Буковельський експрес” за маршрутом Львів – Ясіня – Львів.

Про це повідомила пресслужба товариства.

“Це вже четвертий маршрут, запущений цього року, який обслуговуватиме сучасний дизель-поїзд, придбаний у вітчизняного виробника”, – повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Новим поїздом пасажири можуть менш ніж за 5 годин доїхати до станції Татарів (Буковель), а далі автобусними шатлами за 20 хвилин до ГК “Буковель”.

Крім того, поїзд буде зручним для подорожей до найвідомішого водоспаду Пробій та Скель Довбуша, які знаходяться в Яремче; найдовшого села в Україні – Микуличин; до віадука у Ворохті, який збудовано у 1895 році, за часів Австро-Угорщини, та селища Ясіня Закарпатської області, звідки можна дістатися до мальовничої вершини гори Драгобрат – найвищого гірськолижного курорту Українських Карпат.

“Буковельський експрес” відправлятиметься зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25. Поїзд робитиме зупинки на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта тощо.

Експрес курсуватиме щодня з 25 грудня 2021 року до 16 січня 2022 року, крім 1 та 4 січня. Потім поїзд курсуватиме по п’ятницях, суботах та неділях.

Також експрес зручний для пасажирів, які подорожують з Києва та зворотно поїздом № 91/92 Київ — Львів — Київ. У разі відсутності місць на прями поїзди вони зможуть дістатися до Українських Карпат лише з однією зручною пересадкою.

На маршруті “Буковельского експреса” використовується сучасний дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, який АТ «Укрзалізниця» придбано нещодавно в рамках реалізації програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». У складі дизель-поїзда 3 вагони – 170 місць.

Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру, пристосований також для перевезення маломобільного населення”, – йдеться у повідомленні.

Раніше аналогічний поїзд було запущено на маршруті Одеса – Ізмаїл, ще два поїзди – на маршрутах Попасна – Харків, Харків – Суми – Ворожба – Харків та Коломия – Ківерці.

Нагадаємо, для проїзду залізничним транспортом пасажири повинні мати результат негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку «Дія»), або документ про одужання від коронавірусу SARS-CoV-2 (у застосунку «Дія»).