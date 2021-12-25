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Через падіння дерева на колію у Закарпатській області затримуються потяги

Після 12:00 поїзди будуть слідувати в напрямку станції Рахів. 

Через падіння дерева на колію у Закарпатській області затримуються потяги
Фото: ucraine.info

Падіння дерева на колію на ділянці Ясіня-Рахів у Закарпатській області призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна, тому затримується низка поїздів рахівського напрямку.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

Потяг №55 Київ – Рахів затримується на 4 години на перегоні до Рахова. 

№26 Одеса – Рахів – затримка 2 години 30 хвилин по Ясіні;

№95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин по Ворохті.

№15 Харків – Рахів відправився із затримкою на 50 хвилин з Яремче.

Наразі пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня. Тепловоз підняли на рейки, після 12:00 поїзди будуть слідувати в напрямку станції Рахів. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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