Через падіння дерева на колію у Закарпатській області затримуються потяги

Після 12:00 поїзди будуть слідувати в напрямку станції Рахів.

Падіння дерева на колію на ділянці Ясіня-Рахів у Закарпатській області призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна, тому затримується низка поїздів рахівського напрямку.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

Потяг №55 Київ – Рахів затримується на 4 години на перегоні до Рахова.

№26 Одеса – Рахів – затримка 2 години 30 хвилин по Ясіні;

№95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин по Ворохті.

№15 Харків – Рахів відправився із затримкою на 50 хвилин з Яремче.

Наразі пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня. Тепловоз підняли на рейки, після 12:00 поїзди будуть слідувати в напрямку станції Рахів.