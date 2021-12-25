Окупанти 5 разів порушили режим тиші

Сьогодні ворог ще не стріляв.

Упродовж п’ятниці, 24 грудня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

У бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на ранок суботи, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, Росія заявила, що відведе частину військових із Криму та від українського кордону. Відійти мають понад 10 тисяч військовослужбовців.