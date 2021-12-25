Німеччина і Росія обговорять ситуацію довкола України, - ЗМІ

Високопоставлені представники Німеччини і Росії планують зустрітися на початку січня для обговорення ситуації довкола України.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на німецьке видання FAZ.

Радник федерального канцлера Олафа Шольца з питань зовнішньої політики Єйнс Плетнер і заступник глави адміністрації президента РФ Дмитрій Козак провели в четвер телефонну розмову з метою організації фізичної зустрічі.

У розмові Плетнер ще раз закликав до деескалації ситуації в Україні та в прикордонній з Росією зоні та наголосив на необхідності обговорення подальшої ситуації з Україною та Францією у Нормандському форматі.

"Метою німецької сторони залишається досягти швидкого пожвавлення Нормандського формату", - заявили в уряді Німеччини.

У вівторок Шольц зателефонував президенту Росії Владіміру Путіну вперше після вступу на посаду. Ця розмова також стосувалась переговорів у Нормандському форматі.

Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся в Парижі наприкінці 2019 року.

Нагадаємо, що 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

За неофіційними даними, Захід відкидає всі вимоги Росії, але не хоче їй прямо відмовляти.