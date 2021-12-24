Суперечності між Росією з НАТО та Україною зросли до небезпечного рівня, – голова МЗС Туреччини

Але Анкара не збирається відмовлятися від дружби з Україною через "інтенсивні відносини" з РФ.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає, що протистояння між Росією і НАТО та Україною набувають небезпечних форм.

Таку заяву наводить турецьке видання Yeni Şafak, пише "Інтерфакс-Україна".

Однак на тлі цієї ситуації Чавушоглу заперечує можливість відмови Анкари від близьких відносин із Києвом.

"Ми не будемо ігнорувати наші принципи та близькі відносини з Україною тільки тому, що у нас є інтенсивні відносини з Росією", – зазначив глава зовнішньополітичного відомства Туреччини.

Він зазначив, що Анкара зробить все можливе для своєї безпеки, але, попри складність задачі, для подібних цілей передбачена дипломатія. Він нагадав, що Туреччина має другий за кількістю контингент у НАТО і є пʼятим за значимістю учасником операцій Альянсу.

Чавушоглу вважає, що міжнародна ситуація в регіоні стає все більш хиткою.

"Після Холодної війни суперництво великих держав розпалює напруженність у різноманітних регіонах, таких як Україна, Балкани, Чорне море, Тайвань і Південно-Китайське море. Ефекти від порівняно нещодавніх викликів, як то кліматичних змін, тероризму, кібератак, нерегульованої міграці і пандемії, відчуваються повсюдно", – додав міністр.

Нагадаємо, 29 листопада Ердоган вперше запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що "про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною" не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.

Після цього Ердоган провів телефонну розмову з Путіним, під час якої вони говорили про ситуацію в Україні.

У грудні Ердоган підтвердив готовність стати посередником між Україною та Росією "в будь-якому форматі".