Блінкен обговорив з генсеком НАТО та главою МЗС Великобританії російські війська біля України

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та главою МЗС Великої Британії Елізабет Трасс. Сторони узгодили позиції у зв’язку з посиленням військової присутності Росії поблизу кордонів України.

Як повідомили в четвер у Державному департаменті США, Блінкен обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом спільну стурбованість у зв’язку з нарощуванням Росією військ біля кордонів України.

"Вони обговорили подвійний підхід НАТО до Росії (діалог та стримування - ред.), зазначивши, що Альянс залишається готовим до змістовного діалогу з Росією, водночас об’єднавшись для захисту та захисту союзників", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в четвер глава Держдепартаменту США поспілкувався з міністром закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс. Під час розмови йшлося про спільні пріоритети, зокрема в контексті "рішучої, спільної відповіді на подальшу агресію Росії проти України".

Сторони також погодились із важливістю "посилити скоординовану підтримку з боку союзників і партнерів" щодо запровадження наслідків для Росії в разі її подальшої агресії проти України.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає негайних гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну. 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.

За даними Ради національної безпеки та оборони, Росія зосередила 122 тисячі військових в 200-кілометровій зоні від кордону з Україною та 143,5 тис. - у 400-кілометровій.