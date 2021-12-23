​Путін вважає, що Італія могла б стати посередником у переговорах РФ-НАТО

"Звісно, Італія - країна НАТО, країна ЄС, але це не заважає нам працювати"...

Президент Росії Володимир Путін вважає, щоталія могла б відіграти посередницьку роль у переговорах між РФ та НАТО щодо гарантій безпеки.

Про це він заявив на великій пресконференції, передає "Інтерфакс-Україна".

"Звісно, маючи на увазі і доброзичливий настрій, і рівень наших відносин, Італія могла б відіграти роль нормалізації російсько-ЄСівських відносин, і навіть за лінією переговорів, які намічаються наразі між Росією і НАТО", - сказав Путін.

Президент РФ зазначив, що зараз відносини між Росією та Італією перебувають на високому рівні, "незалежно від тих політичних сил, які в той чи інший момент опиняються при владі".

"Звісно, Італія - країна НАТО, країна ЄС, але це не заважає нам працювати у тому напрямі, про який я сказав. Сподіваюся, що так і буде", - додав Путін.

Путін також заявив, що переговори РФ-США щодо гарантій безпеки відбудуться на початку січня, і в Москві розраховують, що вони дадуть змогу країнам рухатися вперед.

"Ми готові і на майданчику ОБСЄ їх (гарантії безпеки, - ред.) обговорювати. Сподіваюся, що ця перша позитивна реакція та анонсований можливий початок роботи найближчим часом, на початку січня, він дасть змогу нам рухатися вперед", - сказав президент РФ.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що західні країни відкидають майже всі вимоги "гарантій безпеки" Росії, але не хочуть прямо їй відмовляти, щоб зберегти можливість для діалогу та знизити напруженість біля кордонів України.

Путін вимагає негайних гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну. 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.