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Експорт американської зброї у 2021 році скоротився на 21%

У 2021-му фінансовому році продаж зброї скоротився до 138 млрд доларів проти 175 млрд у 2020-му.

Експорт американської зброї у 2021 році скоротився на 21%
Ан-64 Apache
Фото: pinterest.com

Продаж американської військової техніки та озброєння іноземним урядам зменшився на 21%. Держдепартамент США розкрив дані про військові продажі за 2021 фінансовий рік, який завершився 30 вересня.

За даними Держдепу, у попередньому фінансовому році продаж зброї скоротився до 138 млрд доларів проти 175 млрд доларів у 2020-му, передає Голос Америки.

Зокрема 2021 року Австралії США продали ударні гелікоптери AH-64E Apache вартістю 3,5 млрд доларів, а Ізраїль отримав гелікоптери CH-53K вартістю 3,4 млрд доларів.

Наголошується, що адміністрація Байдена відмовилася від продажу наступальної зброї Саудівської Аравії через жертви серед мирного населення в Ємені і має намір оголосити нову політику експорту зброї, в якій при оцінці угод приділятиметься особлива увага правам людини.

"Адміністрація Джо Байдена відійшла від деяких агресивних методів продажу зброї, які практикувалися за попереднього президента Дональда Трампа", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів,що під час візиту до США подав американській стороні список потреб Збройних сил. У відповідь отримав "досить позитивні сигнали" щодо перспектив їх задоволення.

В інтерв’ю американському телеканалу CNN Резніков заявив, що Україна потребує міжнародної підтримки для стримування агресора.

"Нам не потрібні тут американські чи канадські солдати, щоб воювати за нас. Ми будемо боротися самі. Але нам потрібне озброєння, нам потрібна радіолокаційна боротьба", – наголосив очільник українського оборонного відомства.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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