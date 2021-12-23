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Байден підтвердив намір знову балотуватися у президенти, але назвав умову

На момент наступних виборів Байдену буде 81 рік.

Байден підтвердив намір знову балотуватися у президенти, але назвав умову
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав умову для участі у виборах у 2024 році.

В інтерв'ю телеканалу ABC Байден заявив, що балотуватиметься знову, якщо дозволить здоров’я.

"Я дуже поважаю долю. Вона втручалася в моє життя багато разів. Якщо я буду здоровий, як тепер, то знову балотуватимуся", – сказав він.

Джо Байден також відповів на запитання журналіста про те, що робитиме, якщо проти нього на виборах знову буде Дональд Трамп. Байден наголосив, що участь Трампа лише збільшить його шанси на перемогу у наступних виборах.

Про намір балотуватися на другий президентський термін Байден заявив ще в березні 2021 року.

Вибори президента США відбудуться у 2024 році, на той момент Байдену буде 81 рік.

Експрезидент США Дональд Трамп раніше заявляв, що також висуватиме свою кандидатуру на наступних президентських перегонах. На момент виборів Трампу буде 78 років.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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