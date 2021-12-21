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США вивчають можливості допомоги українському партизанському руху в разі повалення уряду Росією, – колумніст Washington Post

За даними Девіда Ігнатіуса, при адміністрації Байдена створена група для планування надання зброї та іншої підтримки в разі наступу РФ. 

США вивчають можливості допомоги українському партизанському руху в разі повалення уряду Росією, – колумніст Washington Post
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість підтримки Штатами антиросійського повстання в Україні у випадку нового вторгнення РФ і захоплення значних територій.

Про це з посиланням на дані від джерел написав колумніст Washington Post Девід Ігнатіус

Планування включає способи надання зброї та іншої підтримки українським військовим для протистояння вторгненню російських військ, а також подібну матеріально-технічну допомогу повстанським групам у разі, якщо РФ повалить український уряд і почнеться партизанська війна. 

Серед іншого, обговорюється надання зенітних ракет, що запускаються з плеча. Подібна зброя, тоді відома як "Стінгер", мала руйнівний вплив на радянське військо під час війни в Афганістані в 1979-1989 роках. 

Ігнатіус пише, що в адміністрації Байдена для вивчення цього питання створена цільова група, до якої входять представники ЦРУ та інших ключових агентств. Вони вивчають, як були організовані повстанські рухи проти СРСР і США в Афганістані, проти Росії в Сирії і проти США в Іраці. У групу також входять юристи, які вивчають, як можна надати Україні допомогу без порушення законів США та міжнародного права. 

Оскільки Байден виключив можливість участі американських військ у російсько-українській війні, основною метою нині є завдання шкоди в разі нового вторгнення путінських військ до України. 

Колумніст зазначає, що українська армія не може зрівнятися з російською, але нині вона на 50% більша, ніж у 2014 році під час першого вторгнення. Крім цього, за даними джерел, з 2014 року близько 500 000 українців отримали певну підготовку і ще не менш ніж мільйон одиниць зброї перебуває в приватних руках. Це буде одним із будівельних блоків для повстанського руху.

Американці також обговорюють схованки зброї та інші логістичні інструменти, які можуть підтримати потужну секретну мережу в разі нападу. 

Нагадаємо, Україна прагне дипломатичного врегулювання війни з Росією, однак попереджає, що агресор заплатить високу ціну за нове вторгнення. Перемовини з Путіним задля стримування агресії проводять лідери країн ЄС і США. Водночас після бесіди з Байденом президент РФ не тільки не відвів уже стягнутні війська, а й відправив до українських кордонів нові

Росія вимагає від США і НАТО гарантій того, що Україна не вступить до НАТО. Вашингтон і Альянс на це відповідають, що тільки Україна і члени блоку в праві вирішувати, чи стане держава членом НАТО. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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