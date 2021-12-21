Парад планет
Парад планет
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
Для "Слуг народу" новина про підозру Порошенку стала несподіванкою
Для "Слуг народу" новина про підозру Порошенку стала несподіванкою
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти, – SOCIS
Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти, – SOCIS
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
ГоловнаСвіт

Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, - Пентагон

"Все ще зберігається значна військова присутність Росії біля кордону з Україною".

Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, - Пентагон
Джон Кирби
Фото: EPA/UPG

США продовжують спостерігати значну присутність російських військ біля кордону з Україною. Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Все ще зберігається значна військова присутність Росії біля кордону з Україною", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що США й надалі уважно стежитимуть за ситуацією.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

У відповідь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув ультиматум Росії щодо членства України в НАТО. він укотре наголосив, що процес інтеграції України до блоку залежить лише від України та країн-учасниць НАТО.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також