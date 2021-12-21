Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, - Пентагон

"Все ще зберігається значна військова присутність Росії біля кордону з Україною".

США продовжують спостерігати значну присутність російських військ біля кордону з Україною. Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Все ще зберігається значна військова присутність Росії біля кордону з Україною", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що США й надалі уважно стежитимуть за ситуацією.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

У відповідь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув ультиматум Росії щодо членства України в НАТО. він укотре наголосив, що процес інтеграції України до блоку залежить лише від України та країн-учасниць НАТО.