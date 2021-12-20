США висунули Росії умови продовження переговорів

У Білому домі зазначили, що істотний прогрес може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації.

Сполучені Штати готові до переговорів з Росією щодо безпекової ситуації в Європі при дотриманні принципу взаємності з російського боку та за умови залучення до діалогу європейських країн.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому за результатами розмови радників президентів США й Росії Джейка Саллівана та Юрія Ушакова.

Зазначається, що під час розмови Салліван вказав на готовність США брати участь у дипломатичних переговорах кількома каналами, включаючи двосторонню взаємодію, Раду НАТО-Росія та ОБСЄ.

"Він (Салліван - ред.) чітко дав зрозуміти, що будь-який діалог має базуватися на взаємності та враховувати наші занепокоєння щодо дій Росії та відбуватися у повній координації з нашими європейськими союзниками та партнерами", - йдеться у повідомленні.

Радник Байдена також зазначив, що істотний прогрес може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

У відповідь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув ультиматум Росії щодо членства України в НАТО. він укотре наголосив, що процес інтеграції України до блоку залежить лише від України та країн-учасниць НАТО.