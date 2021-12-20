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У Путіна заявили, що не готують зустріч із Зеленським, бо "не було пропозицій"

"Ну, насправді, будь-якої субстантивної підготовки зустрічі двох президентів не ведеться".

У Путіна заявили, що не готують зустріч із Зеленським, бо "не було пропозицій"
Дмитрий Песков
Фото: EPA/UPG

У Кремлі не готують зустріч Володимира Путіна з Володимиром Зеленським, зокрема, тому, що українська сторона не висувала конкретних пропозицій.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ну, насправді, будь-якої субстантивної підготовки зустрічі двох президентів не ведеться. Ніяких конкретних пропозицій ми від наших українських колег не отримуємо", - заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Він також зазначив, що український закон, яким надається громадянство переслідуваним з політичних мотивів росіянам, "тут навряд чи може грати якусь роль".

У жовтні в Кремлі оцінювали перспективи зустрічі президентів Росії та України як "дуже погані".

Нагадаємо, 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час. Речник Путіна Пєсков потім додав, що "такої теми, як Крим" для обговорення між Україною та Росією не існує.

12 вересня речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісі президента не бачать сенсу у зустрічі з Путіним без обговорення теми Криму.

У жовтні Пєсков говорив, що можливість зустрічі двох президентів обговорюється, але "порозуміння немає".

У кінці листопада президент Туреччинии Реджеп Таїп Ердоган запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським. Міністерство закордонних справ РФ відхилило його пропозицію  і заявило, що про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною "не може бути й мови", тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.

Наприкінці 2020 року Україна просила стати посередником між Путіним і Зеленським тодішнього прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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