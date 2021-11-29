Ердоган запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським

Туреччина готова зробити внесок у врегулювання кризи у відносинах Російської Федерації та України. Для цього налагоджено контакти з українською стороною та з Володимиром Путіним.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив журналістам 29 листопада, передає агентство "Анадолу".

"Тут наша позиція чітка. Ми виступаємо за мир в регіоні, особливо зважаючи на проживання там кримських татар. Ми неодноразово обговорювали такі питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним. Ми стурбовані, що в цьому регіоні панує війна. Нехай цей регіон іде в майбутнє як регіон, де панує мир. Ми бажаємо, щоб це питання розвивалося в позитивному напрямку. Ми хотіли б долучитися до його розв’язання", - сказав турецький лідер.

Туреччина має дружні стосунки і з Україною, і з Росією. За 2,5 року президентства Володимир Зеленський двічі побував з візитом у цій країні. Крім того, в лютому 2020 року президент Туреччини приїжджав до Києва для участі у восьмому засідання Стратегічної ради високого рівня.

У кінці серпня 2021-го Зеленський під час свого робочого візиту до США зустрівся і з турецьким лідером.

Як відомо, перед приїздом Зеленського до Туреччини у квітні 2021 року Ердоган провів телефонну розмову з Путіним.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року Україна просила стати посередником між Путіним і Зеленським тодішнього прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху.