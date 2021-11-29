"Слуга народу" увечері проведе засідання фракції, виступатиме міністр фінансів

Сергій Марченко доповідатиме про логіку формування бюджету на наступний рік.

Франкція "Слуга народу" увечері 29 листопада проведе засідання в КВЦ "Парковий". Початок заплановано на 19 годину, повідомила в Telegram речниця СН Юлія Палійчук. Депутати заслухають міністра фінансів Сергія Марченка.

Він братиме участь в обговоренні логіки формування державного бюджету на наступний рік.

Також "слуги народу" будуть обговорювати пріорітетні законопроєкти, заплановані до розгляду цього тижня.

Зокрема, говоритимуть про так званий ресурсний законопроєкт 5600, законопроєкт №6297 – щодо виділення з держбюджету 3 млрд гривень на підтримку бізнесу в період карантину та №6298 – про виділення додаткових коштів на місцеві дороги.

Нагадаємо, розгляд 5600 заплановано на завтра. На середу – щорічний виступ президента перед Верховною Радою. На четвер – законопроєкт про бюджет на 2022 рік у другому читанні.