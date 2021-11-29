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Федерація роботодавців закликає Раду не повертатись до розгляду "ресурсного" законопроєкту №5600

Роботодавці не погоджуються із неврахуванням більшості пропозицій українського бізнесу.

Федерація роботодавців закликає Раду не повертатись до розгляду "ресурсного" законопроєкту №5600
Фото: Михаил Палинчак

Федерація роботодавців України висловлює глибоке занепокоєння щодо критичних ризиків для розвитку бізнесу, інвестиційного клімату та економічного розвитку в цілому, пов’язаних із можливим поверненням до розгляду та прийняттям проєкту закону № 5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Про це йдеться у зверненні ФРУ до президента України, уряду та Верховної Ради, пише Цензор.НЕТ.

"18 листопада Верховна Рада України ухвалила рішення про зняття з розгляду проекту Закону № 5600. ФРУ та інші загальнонаціональні об’єднання бізнесу неодноразово звертались до Уряду і парламенту стосовно доопрацювання найбільш негативних для бізнесу положень законопроєкту № 5600, які посилять тиск на легальний бізнес та створюватимуть передумови для тінізації підприємницької діяльності", - йдеться в повідомленні.

Так, роботодавці не погоджуються із неврахуванням більшості пропозицій українського бізнесу, насамперед – виробників, щодо ключових відверто фіскальних, але малоефективних положень законопроєкту.

"Більше ніж неприємною несподіванкою для бізнесу, що працює в Україні, стало включення до Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ декларації намірів Уряду щодо прийняття основних положень законопроєкту № 5600", - наголосили у Федерації.

Там зауважили, що взяття таких зобов’язань країною без спроб пошуку консенсусу щодо балансу інтересів бізнесу і держави не спрятиме сприйняттю суспільством й інших чутливих законодавчих змін, які опрацьовуються Урядом та в парламентом.

Бізнес наполягає на доопрацюванні:

  • скорочення терміну на включення сум ПДВ до податкового кредиту за зареєстрованими податковими накладними з 1095 до 180 календарних днів;
  • обмеження права виїзду керівника платника податків за кордон за наявності податкового боргу понад 1 млн грн;
  • обмеження 50 відсотками суми від’ємного значення об'єкту оподаткування минулих років, яку можна включити в фінансовий результат до оподаткування для великих платників податків - особливо після складного 2020 року, пов'язаного за пандемією та карантинними обмеженнями;
  • трикратне збільшення ставки екологічного податку на двоокис вуглецю та інші забруднюючі речовини;
  • оподаткування доходів селян від продажу сільськогосподарської продукції;
  • неврегульованість питань оподаткування закупівлі у громадян вторинної сировини (макулатури, склобою, пластику тощо);
  • запровадження необґрунтованого оподаткування продажу фактично знеціненого та списаного майна у вигляді металобрухту.

"Федерація наголошує, що законопроєкт не враховує позицію бізнесу, ігнорує принципи стабільності й прогнозованості податкової політики та матиме негативний вплив на сумлінних платників податків", - підсумували в ФРУ та закликали Раду не повертатися до розгляду законопроєкту № 5600.

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