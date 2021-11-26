Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот
Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот
Зеленський дасть пресконференцію у п'ятницю
Зеленський дасть пресконференцію у п'ятницю
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Кабмін звільнив керівника податкової служби
Кабмін звільнив керівника податкової служби
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
У Києві триває "пресмарафон" Володимира Зеленського. Трансляція
У Києві триває "пресмарафон" Володимира Зеленського. Трансляція
ГоловнаПолітика

Зеленський: Ахметов створює симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту"

"Ця війна неправильна. Люди Партію регіонів гнали, а НФ показав себе".

Зеленський: Ахметов створює симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту"
Фото: Макс Требухов

Президент Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов намагається скуповувати депутатів Верховної Ради, щоб створити симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту".

Про це він сказав на пресконференції в п'ятницю.

"Партії у Ріната Ахметова немає, і у Яценюка з Аваковим нема. А створювати з депутатів інших партій, за яких голосувати люди... Вони ж голосували саме за цих [депутатів], не за Партію регіонів чи "Народний фронт". Люди Партію регіонів гнали, а "Народний фронт" показав себе за п'ять років - не можна утворити симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту" з депутатів інших партій, використовуючи ресурс - фінансовий і медійний", - заявив президент.

Фото: president.gov.ua

"Ця війна неправильна, бо виглядає такий бізнесмен як... Пам'ятаєте, коли відкривали Новий світ, європейці обмінювали золото на намистинки. Зараз відбувається те ж саме. Стоїть людина і вимінює на золото якісь буси", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що перед цим президент Зеленський заявив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту за участю Ріната Ахметова. Він сказав, що Ахметова в цю спробу втягує його оточення, і попередив, що це буде великою помилкою.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також