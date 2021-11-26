У Києві пройшов "пресмарафон" Володимира Зеленського. Трансляція

У Києві в Creative State Arsenal відбулась пресконференція президента України Володимира Зеленського. До участі запрошені журналісти 32 іноземних та українських ЗМІ, список яких був складений інформаційним департаментом Офісу президента.

Речник Зеленського Сергій Никифоров у Facebook повідомив, що "пресмарафон Володимира Зеленського викликав ажіотаж", і охочих набагато більше, ніж може вмістити формат.

"На відміну від “Антонова” чи “Київ фуд маркета” кількість учасників обмежили, аби зосередитися на якості розмови. Відразу відкину звинувачення, що президент боїться незручних запитань. Нагадаю нещодавню пресконференцію в Трускавці, де слово мали і розслідувачі, і міжнародні ЗМІ, і представники медіа політичних опонентів Володимира Зеленського. Цього разу, на мій погляд, склад учасників теж вийшов збалансованим і непростим для президента", – зазначив він.

Усі медіа зі списку гарантовано можуть поставити по одному запитанню.

"Хочу одразу вибачитись перед тими журналістами і представниками ЗМІ. Щорічна пресконференція відбувається у травні, а сьогодні у нас діалог з журналістами. Я прочитав, що "сьогодні покликали тільки друзів моїх", а я одразу побачив Савіка, і багато буде людей... Не те щоби друзі чи не друзі – ми готові з усіма спілкуватися", – зазначив Володимир Зеленський на початку.

Список ЗМІ

Liga.net

РБК Україна

24 канал

Свобода слова Савіка Шустера

Українські новини

Інтерфакс Україна

Обозреватель

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНІАН

Укрінформ

ТРК Україна

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радіо Cвобода

КП в Україні

Українська правда

Бабель

СТБ

Фокус

Кореспондент

НВ

Інтер

Forbes Україна

ICTV

LB.ua

UA: Перший

BBC

Журналісти видань, які не були запрошені до участі, обіцяли прийти до місця проведення, щоб показати президенту, яка дійсна кількість медійників хотіла з ним поспілкуватися.

Водночас медійники перед конфренцією повідомили, що Офіс президента обіцяв потім провести пресконференції для тих видань, які не були акредитовані сьогодні.

Нагадаємо, про проведення пресконференції Зеленського стало відомо учора. В анонсі йшлося, що глава держави відповідатиме на питання протягом трьох годин.

Попередня пресконференція Зеленського відбулась 20 травня. Вона тривала близько трьох годин, але більшість із 200 журналістів не змогли поставити свої запитання.