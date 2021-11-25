Монастирський назвав використання вертольотів ДСНС чиновниками звичайною практикою

"Це є звичайна практика, вона була і буде".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський стверджує, що використання гелікоптерів ДСНС для транспортування посадових осіб є "звичайною практикою".

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на питання щодо ймовірних перельотів керівництва Офісу Президента гелікоптерами ДСНС, повідомляє "Укрінформ".

"Відомча авіація використовувалася постійно, згідно протоколів, відповідними посадовими особами. Це є звичайна практика, вона була і буде", - сказав Монастирський.

Міністр сказав, що це є "абсолютно нормальна ситуація, коли посадові особи з використанням певних звернень, процедури, використовують відомчу авіацію".

"Я прочитав відповідне журналістське розслідування, а всі інші коментарі були вичерпно надані Офісом Президента. Але згідно протоколів, це може використовуватися відповідними посадовими особами", - уточнив міністр.

Нагадаємо, 24 листопада "Українська правда" заявила, що 21 листопада, коли в Україні відзначали день Гідності та Свободи, голова Офісу президента Андрій Єрмак відсвяткував своє 50-річчя у державній резиденції в селищі Гута на Івано-Франківщині.

Для транспортування гостей, згідно з розслідуванням, задіяли гелікоптери ДСНС.