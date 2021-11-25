Кабмін звільнив керівника податкової служби

Кабінет міністрів звільнив заступника голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова, який з травня керував нею у статусі в.о. Замість Олейнікова виконання обов’язків голови ДПС поклали на іншого заступника - Михайла Тітарчука.

Про це повідомляється в розпорядженнях №1502 і №1503 від 25 листопада.

Олейніков мав очолити Державну податкову службу, але на початку листопада уряд скасував рішення про його перемогу на конкурсі.

Це сталося після того, як правоохоронці провели обшуки у Олейнікова. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що обшуки в Олейнікова та його колишнього шефа Олексія Любченка відбулися в рамках слідчих дій щодо "скруток" ПДВ.

Любченко очолював Державну податкову службу до травня 2021 року, після цього в.о. глави служби став Євген Олейніков.

Михайло Тітарчук був головою Білгород-Дністровської районної державної адміністрації у 2015-2016 роках, після чого переїхав до Києва, ставши заступником міністра в уряді Володимира Гройсмана. Спочатку був заступником міністра Кабінету міністрів, а потім міністра економічного розвитку і торгівлі.

Після зміни влади у 2019 році його призначили заступником голови Державної фіскальної служби, звідки на початку 2020 року він перейшов на аналогічну посаду в Державній податковій службі.