Швеція вважає неефективним формат Тристоронньої групи щодо Донбасу

"Але навіть у такому недосконалому вигляді такі формати мають існувати".

Посол Швеції Тобіас Тиберг вважає, що формат Тристоронньої групи неефективний для розв'язання питання війни на Донбасі.

Про це дипломат заявив під час міжнародного форуму щодо східної України "Подолання конфлікту на Донбасі", передає Суспільне.

"Якщо подивитися на роботу ОБСЄ і їхню роль у тристоронній групі, де ОБСЄ є медіатором, ми можемо бути розчаровані тим, що за багато років цей формат не зміг вирішити конфлікт. Але навіть у такому недосконалому вигляді такі формати мають існувати. У липні 2020-го року був перепідписаний договір про припинення вогню, і пострілів стало менше", - сказав посол Швеції.

Він відзначив, що Росія все більше ускладнює роботу ОБСЄ: не дає доступ до непідконтрольної Україні території та ставить під сумнів "нормандський формат". Також РФ та підконтрольні їй бойовики на Донбасі обмежують можливість українців з окупованої території підтримувати контакт зі співгромадянами у підконтрольних регіонах.

Також посол Тиберг оголосив, що Швеція планує започаткувати фонд, який сприятиме діалогові і підтримуватиме стійкість громад - "Фонд партнерства для стійкої України". У його створенні візьмуть участь ще чотири країни: Велика Британія, Швейцарія, Канада і США.

Фонд фінансуватиме низку ініціатив щодо підвищення стійкості областей, які постраждали від війни, зокрема надасть технічні поради уряду та надасть інвестиції, які створюють економічні можливості та покращують доступ людей до державних послуг на півдні та сході України.

Раніше спеціальний представник ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен заявив, що на Донбасі порушень режиму припинення вогню більше, ніж до перемир’я.

Напередодні місія України при ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва назвала бойові втрати за 16 місяців перемир’я. З початку дії Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року в результаті обстрілів та збройних провокацій російської сторони загинули 66 українських бійців, ще 275 отримали поранення.